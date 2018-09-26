Metropol ek hizmet binası, 21 ünit ile hizmete girdi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne bağlı Metropol Ek Hizmet Binası, yenileme ve genişletme çalışmalarının ardından 21 ünit ile hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, hastanedeki çalışmaları inceledi. Birimleri tek tek gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Bahçacı, "Daha önce 9 ünit ile hizmet veren hastanedeki ünit sayısı 21'e çıkarıldı.Burada 21 hekimimiz ağız ve diş sağlığı hizmeti verecek. Kent genelindeki diş hekim sayımız yeterli. Hatta Mersin, ünit sayısının en fazla olduğu kentler arasında yer alıyor" dedi.



AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞININ ÖNEMİ

Ağız ve diş sağlığının önemini de vurgulayan Bahçacı, şunları söyledi:

"Okularda öğrencilerimiz ve sahadaki vatandaşlarımız için ağız ve diş sağlığı taraması yapıyoruz. . Ağız ve diş sağlığı bakımı, bazı sistemik hastalıklar açısından önemli bir konu. Yediğimiz ve içtiğimiz her şeyi ağız yoluyla alıyoruz. Bunun için ağız ve diş bakıma dikkat edilmesi gerekiyor. Mide bağırsak sistemi hastalıkları, ince ve kalın bağırsak hastalıkları ve enfeskiyon hastalıkları kötü ağız ve diş sağlığı nedeniyle kaynaklanıyor. Ağız ve diş sağlığı sorunlarında, kalp hastalıkları da ortaya çıkabiliyor" diye konuştu.



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