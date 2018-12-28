Metro ve tramvay seferlerinde yeni yıl düzenlemesi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’ne ait İzmir Metro A.Ş.’de ile tramvay seferlerinde, 31 Aralık akşamı için düzenlemeye gidildi. Buna göre Karşıyaka’da tramvay seferleri, Konak’ta ise metro seferleri saat 01.20’ye kadar uzatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yılın son günü olan 31 Aralık’ta, metro ve tramvay seferlerinde düzenlemeye gitti. Buna göre Üçkuyular Fahrettin Altay ile Bornova Evka-3 arasında çalışan İzmir Metrosu, sefer saatlerini gece 01. 20’ye kadar uzatma kararı aldı. Karşıyaka ve Konak tramvayının da saatleri, 31 Mart akşamı için yeniden düzenlendi. Karşıyaka ve Konak Tramvayında yine sefer saati saat 01. 20’ye çekildi. Karşıyaka Tramvayı, Karşıyaka Vapur İskelesi’nde vapur seferleri ile bağlantılı olarak 2 de ek sefer yapacak.

31 Mart günü metroda sefer saatleri sıklığı şu şekilde olacak:

"06.00- 07.00: 7,5 dakika

07.00-09.00: 3,5 dakika

09.00-20.00: 4 dakika

20.00-01.20: 7,5 dakika."

Konak Tramvayında sefer sıklığı şu şekilde olacak:

"06.00- 07.00: 7,5 dakika

07.00-020.00: 6 dakika

20.00-01.20: 7,5 dakika."

Karşıyaka Tramvayında sefer sıklığı şu şekilde olacak:

06.00- 01.20: 10 dakika

İZMİR, ()

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