Metro Genel Müdürü Alev, emekli oluyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden biri olan Metro A.Ş.'nin Genel Müdürü Sönmez Alev, bugün (salı) yıllık izne ayrıldı. İzinden döndükten sonra emeklilik işlemlerini başlatacak olan Alev'in, ani kararının arkasında metro işçilerinin grev hazırlığı nedeniyle yaşanan sürecin yattığı ileri sürüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım şirketlerinden Metro A.Ş.'nin Genel Müdürü Sönmez Alev, bugün yıllık izne ayrıldı. İZBAN'daki genel müdür yardımcılığı görevini de bıraktığı ileri sürülen Sönmez Alev'in, izin dönüşü emeklilik işlemlerini başlatacağı öğrenildi. Alev'in izinde olduğu süre zarfında yerine Trafik Müdürü Ertan Sayılkan'ın vekalet edeceği bildirildi. 15 yıldır Metro A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü görevini yürüten Sönmez Alev'in bu kararının perde arkasında, metro işçilerinin greve hazırlanmasına yönelik sürecin yattığı ileri sürüldü. Alev'in, çalışanlar ile de vedalaştığı kaydedildi.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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