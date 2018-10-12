Metin Yıldız’dan öğrencilere motivasyon

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ni (MTOSB) ziyaret eden ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Metin Yıldız, Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine keyifli anlar yaşattı.

Rol aldığı filmler, diziler ve sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Metin Yıldız, MTOSB ziyareti kapsamında MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve işadamı Bertan Can ile birlikte bölgeyi ziyaret etti. Öğrencilerin ürettikleri projeleri yakından inceleyen Yıldız, projelerin desteklenmesi gerektiğini belirtti. MTOSB’nin eğitim alanındaki faaliyetlerinin çoğu üniversitelerde bile olmadığını vurgulayan Yıldız, eğitime önem veren bir yapıya sahip oldukları için MTOSB Başkanı Sabri Tekli’ye ve MTOSB yönetimine teşekkür etti.

Öğrencilerin projelerini hayranlıkla inceleyen ünlü oyuncu Metin Yıldız, öğrencilerin ürettiği projelerin ciddi projeler olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini belirterek, "MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği projelerin desteklenmesi gerekiyor. Bu projeler arasında ülkenin ekonomik sorununu çözecek projeler var. Ben şaşkınlığımı gizleyemedim. 7-8 tane projeyi inceleme fırsatı buldum ve projelerin her biri akıl dolu. Ben öğrencilerin bu seviyelere gelmesinde emeği geçen eğitime verdiği önemle birçok öğrenciye ışık tutan MTOSB Başkanı Sabri Tekli’ye teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

MTOSB Konferans Salonunda öğrencilere Stand-Up gösterisi yapan Yıldız, salondakileri gülmekten kırdı geçirdi. Öğrencilik yıllarından anıları ve ünlü olmak için neler yaptığını öğrencilere aktaran Yıldız’a ve işadamı Bertan Can’a Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından çiçek verildi.

MTOSB’ye yaptığı ziyaretten dolayı Metin Yıldız’a teşekkür eden Başkan Tekli, "Öncelikle Türkiye’nin yetiştirdiği ender yeteneklerden biri olan ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Metin Yıldız’a öğrencilere olan yakın ilgisinden ve ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Metin Yıldız önceki ziyaretinde yaptığı Stand-Up gösterisi ile öğrencilerimizi motive etmişti. Şimdi de öğrencilerimize gösterdiği yakın ilgi ve alaka ile onlara ilham kaynağı oldu" diye konuştu.

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