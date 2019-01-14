Meteoroloji'den kar uyarısı

Esra AKSU/SİNOP, ()-METEOROLOJİ yetkilieri hava sıcaklıklarının gittikçe düştüğü Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde kar yağışı uyarsında bulundu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden kar uyarısında “Yarın akşam saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop’un iç kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm), yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.