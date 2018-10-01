MESOB Başkanı Dinçer, eğitim gördüğü ilkokulu unutmadı

MERSİN, () - MERSİN'de, 1975 yılında kendisinin de mezun olduğu Arslanköy İlkokulu'nda öğrenim gören 75 öğrenciye oyuncak ve kırtasiye yardımında bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Talat Dinçer, emekli olan ilkokul öğretmenine de plaket verdi:

Dinçer, öğretmeni İsmail Kılınç ile birlikte merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi'ndeki okulun müdürü Behçettin Yedigöz'ü ziyaret etti. Kendisinin de 1975 yılında Arslanköy İlkokulu'ndan mezun olduğunu belirten Dinçer, "Kısıtlı imkanlarla hizmet veren köy okullarımızda, fedakar öğretmenlerimizce bu ülkenin başbakanı, milletvekili, öğretmeni, bilim insanı, askeri, öğretmeni yetiştiriliyor. Bu öğrencilerimiz, ülkemizin geleceğini oluşturuyor. Onlara destek vermek hepimizin birinci görevi olmalı" dedi.

ÖĞRENCİLERE HİTAP ETTİ

Sınıfları gezip öğrencilere de hitap eden Dinçer, "Bende imkansızlıklar içerisinde sizler gibi bu sıralardan geçtim. 'Biz şehre uzağız, köy okulundayız' diye sakın düşünmeyin. Cennet vatanımızda herkes okuduğu sürece, dürüst ve doğru çalıştığı müddetçe bir yerlere gelebilir. Okuyunca, gayret edince bu ülkede kapılar herkese açık. Eğer yılmadan mücadele ederseniz, okulunuza müdür, ilinize vali, ülkenize bakan, olabilirsiniz. Size düşen görev yılmadan çalışmak" diye konuştu.

Dinçer daha sonra 75 öğrenciye oyunca ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu. MESOB Başkanı Dinçer, ilkokul öğretmeni İsmail Kılınç'a da bir plaket verdi



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