YALOVA İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun başkanlığında, Müdür Yardımcısı Ahmet Aydın, Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesinden Sorumlu Şube Müdürü Yavuz Postallı ve il genelindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürlerinin katılımıyla Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı. Toplantıya il genelindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürleri katıldı.

Toplantının il eğitim camiası için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun birinci dönemin huzur içerisinde geçtiğini dile getirdi. Müdür Ali Tosun, “Birinci dönem yapmış olduğunuz başarılı çalışmalar için sizlere teşekkür ediyorum. Umarım ikinci dönemde sizlerle daha güzel çalışmalara imza atmaya devam ederiz” diye konuştu.

Öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılması konusunda eğitim liderlerinden destek isteyen Tosun, “Ülke bazında başlatılan projelere öğrencilerimizin katılımı noktasında sizlerden destek bekliyoruz. 2023 Eğitim Vizyonu eğitimciler olarak bizim ortak dilimiz olacak. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi okul müdürlerimiz bulunduğu okulu bir yerden daha yüksek bir yere taşırsa yaptığı iş bir anlam taşır. Durumu idare etmek yerine yeni yöntemler geliştirelim” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun’un konuşmasının ardından toplantı, eğitim öğretim faaliyetleri, yönetim ve okul güvenliği konularında yaptıkları bilgilendirmeler ile sona erdi.



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