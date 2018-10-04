Mesleki Eğitim Ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü imzalandı

Salih GÜNER/ KIRŞEHİR ()-Milli İstihdam Seferberliği kapsamında İŞKUR Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan ve işverenlerin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere mesleki eğitim kurslarımızda teorik ve pratik eğitimi bir arada verilmesini sağlayan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP)’ne göre Kırşehir’de istihdam garantili Öz Bakıma Destek Elemanı kursu açılıyor.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen kurs boyunca Öz Bakıma Destek konusunda kapsamlı bir şekilde teorik ve pratik eğitim alacak kursiyerler, kursun bitiminde işveren ve eğitimin verileceği yer olan Özgirişim Özel Okul İnş. Lpg Tarım. San. Ve Tic.Ltd.Ştİ firması tarafından en az yüzde 50’si istihdam edilecek şekilde iş sahibi olacaklar. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya,“Bir kursa giderek sadece sertifika sahibi olabilirsiniz. Ancak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan Milli İstihdam Seferberliği kapsamında yürütülen projemiz MEGİP ile sertifika sahibi olacağınız alanla alakalı nitelik kazanmak üzere işyerinde birebir eğitim görürsünüz. Teorik eğitim alarak bilgilerinizi geliştirirken aynı zamanda pratik eğitim alarak mesleğin uygulamasının nasıl olduğunu öğrenirsiniz. Bu sayede alanınızla alakalı yetkinlik kazanarak işgücü piyasasında tutunabilirsiniz. MEGİP projemizin bir artısı da kursumuz tamamlandıktan sonra eğitim gördüğünüz işyerinde işe girerek iş aramak zorunda kalmamanızdır” dedi.

Metin Ülgen Kaya, MEGİP Projesi kapsamında açılan ve son başvuru tarihi 12 Ekim olan Öz Bakıma Destek Elemanı kursu hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile irtibata geçebileceklerini sözlerine ekledi.