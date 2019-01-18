Meslek lisesi öğrencilerinin eğitimi için okula otomobil hibe edildi

Hüseyin KALAY/SAMSUN, () - SAMSUN'da bir otomobil firması tarafından öğrencilerin eğitiminde kullanılmak üzere Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bir otomobil hibe edildi.

Bir otomobil firması tarafından İlkadım ilçesinde bulunan Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı öğrencilerinin eğitiminde kullanılmak üzere bir otomobil hibe olarak okula verildi. Otomobilin anahtarı firmanın Satış Bölge Müdürü Emre Uzun tarafından Okul Müdürü Ahmet Alim'e verildi. Araç teslim programında firmanın Samsun Şube Müdürü Murat Görgülü, servis müdürü Mustafa Tozlu, satış müdürü Serkan Acar ve öğrenciler de bulundu.

FOTOĞRAFLI

