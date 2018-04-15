Meslek liseliler Haskızılören'de

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde meslek lisesi öğrencileri 'Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi' kapsamında Haskızılören İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Serik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı ile Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri Alanı öğrencileri, 'Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi' kapsamında Haskızılören İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Güzellik ve Saç Bakımı öğrencileri küçük öğrencilerin saç bakımını yaparken, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğrencileri de hazırladıkları animasyon gösterileri ve yarışmalarla öğrencileri eğlendirdi. Okul kütüphanesi zenginleştirilirken, öğrencilere de hediyeler verildi.

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