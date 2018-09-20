Meslek kuruluşlarından ortak açıklama

GAZİANTEP Meslek Kuruluşlarının döviz kurundaki artıştan dolayı yaşanan sıkıntılar karşısında 'Anadolu Yaklaşımı' başlığıyla ekonomi yönetimine sunduğu çözüm önerileri dikkate alınarak, banka kredileri için yapılandırma süreci başlatıldı.

Gaziantep iş dünyasının çatı kuruluşları olan Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Borsası, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin Başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Gaziantep Milletvekillerinden oluşan heyet Ankara’ya giderek ekonomi yönetimi ile görüşmüş ve son yaşanan ekonomik gelişmelerin etkisini azaltacak bir çözüm paketi sunmuşlardı.

Gaziantep Meslek Kuruluşlarının yerli ve milli mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladıkları ve Anadolu Yaklaşımı içerisinde sundukları raporda yer alan özel sektörün banka kredilerinin yapılandırılmasına ilişkin öneri cevap buldu.

Bankaların bir araya gelerek yapılandırma anlaşması imzaladığını duyuran Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yaptığı açıklamada, borcunu geri ödeme yeteneği olan ancak ödemede geçici sorun yaşayan şirketlerin kredi borçlarına yapılandırma uygulanacağını bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan meslek kuruluşlarının yönetim kurulu başkanları birlikten kuvvet doğduğuna işaret ederek, ortak bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemize karşı sürdürülen ekonomik savaşa karşı sanayiciler, ticaret erbabı ve ihracatçılar olarak her zaman olduğu gibi yerli ve milli mücadelemize devam edeceğiz. Bu sürecin etkisini azaltacak, ortadan kaldıracak çözüm önerilerimizi bankaların mutabakatı ile bir 'Anadolu yaklaşımı' içerisinde ekonomi yönetimine sunduk. Tüm ülke çıkarlarına hizmet eden çözüm önerilerimiz karar vericiler tarafından değerlendirildi ve gerekli düzenlemeler yapılmaya başlandı. İnanıyoruz ki önümüzdeki günlerde de diğer önerilerimiz de bir bir hayat bulacak. Yeter ki biz vazgeçmeyelim, birlikte hareket etmeye devam edelim."



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