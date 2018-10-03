Meslek hastalıkları kongresi başlıyor

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü işbirliğinde iş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği (İMUD) tarafından düzenlenen Meslek Hastalıkları Kongresi İzmir'de yarın başlıyor.

Meslek Hastalıkları Kongresi, 4-6 Ekim tarihlerinde İzmir Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 2 gün sürecek olan ve iş sağlığı profesyonelleri, çalışanlar, işverenler ile ilgili kamu kuruluşları temsilcilerinin bir araya geleceği kongre, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki aktörlerin işbirliğini güçlendirmeyi ve sorunların çözümünde birlikteliğin oluşmasını amaçlıyor.

Açılış konuşmasını İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç'un yapacağı kongrede, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı'ndan (İSGÜM) Dr. Bülent Gedikli, 'Meslek Hastalıklarının Tanı, Tedavi, Kayıt ve Bildirim Sistemi Nasıl Olmalı' oturumunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın görüşlerini aktaracak ve bilgiler verecek. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nden İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Furkan Kahraman ise iş sağlığı ve güvenliği alanında toplumsal kültür oluşturmak için hayata geçirilen uygulamaları dinleyenlerle paylaşacak.

Kongreye 'Meslek Hastalıkları Tanım, Tanı, Kayıt ve Bildirimde Gelişmeler Çalıştayı' damgasını vuracak. 4 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak olan çalıştayda, meslek hastalıklarının tanım, tanı, kayıt ve bildirimin geliştirilmesi, kurumların çalışmaları ile meslek hastalıkları konusunda izlenecek yol haritasının güncellenmesi konuları görüşülecek. Meslek hastalıklarına neden olan risk etmenlerinden çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi ile çalışanların sağlık düzeylerinin takip edilmesi, çalışanların sağlık düzeylerindeki değişimlerin erken dönemde tespit edilerek ilerlemesinin önlenmesi de çalıştayda ele alınacak en önemli konuların arasında yer alacak.

Kongreye, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İSGÜM, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, İMUD, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sağlık personelleri ile iş sağlığı alanında yetkin akademisyenler katılım sağlayacak.

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