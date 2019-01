Meslek Edindirme Merkezi fabrika gibi çalışıyor

TARSUS(Mersin), () – MERSİN’in Tarsus ilçesinde Belediye Meslek Edindirme Merkezi Tekstil ve Konfeksiyon bölümü fabrika gibi çalışmaya devam ediyor.

Tarsus Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi Tekstil ve Konfeksiyon bölümü, hem öğrenci yetiştirerek tekstil sektörüne kalifiye eleman yetiştiren merkez haline gelirken aynı zamanda belediyenin ve halkın ihtiyaçlarına yönelik dikimler için çalışıyor. Belediye Başkanı Şevket Can üretken ve sosyal belediyeciliğin bütün ilkelerini harfiyen yerine getirdiklerini belirterek, "Pazar filesi aslında her konuda vatandaşımızın yanında olduğumuzu gösteren bir simgeydi. Ulusal basında da yer alan haberlerde gündeme gelen pazar filesi ile ilgili Meslek Edindirme Merkezimizle görüşmüştük. Marketlerde poşetlerin paralı olması ile pazar filelerin yeniden gündeme gelmesi ile merkezimizde üretimine başladık. Bu fileleri de pazar yerinde halkımıza dağıtımını gerçekleştirdik ve çok güzel tepkiler aldık. Şu an file üretimimiz devam ediyor. Meslek Edindirme Merkezimiz hem engellilerimiz hem de vatandaşlarımız için hayata artı değer katmaya devam edecek. Merkezimizin kapıları tüm vatandaşlarımıza açıktır" dedi.

Son olarak ürettikleri pazar filesi ile gündeme gelen merkez hakkında açıklamalarda bulunan Belediyesi Meclis Üyesi Ali Şimşek, "Meslek Edindirme Merkezimiz Başkanımız Şevket Can Bey’in destekleriyle Tarsus’a değer katmaya devam ediyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI