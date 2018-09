MESKİ 'Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü alma yolunda ilerliyor

MERSİN, () – MERSİN Büyükşehir Belediyesi su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), geçtiğimiz yıl aldığı EFQM Mükemmellikte 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi’nin ardından bu kez de Türkiye Mükemmellik Ödülü için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MESKİ Genel Müdürlüğü’ne yönelik Türkiye Mükemmellik Ödülü Saha ziyaretleri öncesinde Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen saha denetçileri ile bir araya geldi. Denetçilerle bilgi alışverişinde bulunan Başkan Kocamaz, yerel yönetimlerin kalite yolculuğu konusunda diğer kurumlara oranla işinin daha zor olduğunu belirterek, "Bizim işimiz diğer kurumlardan çok daha zor. Bir fabrikada kalite sistemini oturtmak kolay ama bizim gibi yerel yönetimlerde kalite yolculuğuna girmeye cesaret etmek gerçekten herkesin yapabileceği bir iş değil. Ancak biz Tarsus’ta başlattığımız ve ölçeğinde Türkiye’deki en büyük ödülü aldığımız tecrübelerle buraya gelir gelmez gözü kapalı bir şekilde kalite yolculuğuna başlayacağımızı söyledik. Bugün geldiğimiz noktada 4,5 yıl içerisinde çok büyük mesafe kat edildi. Geleneksel kalıpların dışında bir sistem oturtmak ve kurumsal hafızayı oluşturmaktır. Bizim bütün çabamız bizimle başlayan sistem gelen yöneticilere bağlı olarak değil de kurumun kendisine bağlı olarak yürütülsün" dedi.

Başkan Kocamaz, MESKİ’ni de Büyükşehir Belediyesi’nin de Türkiye’de bir ilki gerçekleştireceğini ifade ederek, "Bu kadar geniş bir alan ve her ilçede verilen hizmetler vatandaşlar tarafından her geçen gün biraz daha olumlu değerlendiriliyor. Eğer siz yaptığınız hizmetlerle halkın memnuniyetini arttıramıyorsanız, onun problemlerine en kestirme yoldan en kalıcı çözümleri üretemiyorsanız, kurumun kaynaklarını en iyi şekilde kullanamıyorsanız, yaptığınız hizmetleri herkese gönül rahatlığı ile kullandıramıyorsanız orada bir problem var demektir. Biz çalışmalarımızı her zaman bilimsel olarak yapıyoruz. Halkın beklentilerini tespit ettik. Hangi hizmetlerimizden memnunlar, hangilerinden değiller? Bunları tespit ettik. Şikâyetlerini not aldık. Kentin problemlerini öncelik sırasına koyarak çözmeye çalıştık" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldikleri andan itibaren vatandaşlara kaliteli hizmet verebilmek Mersin Araştırma Merkezi’ni kurduklarını kaydeden Başkan Kocamaz, şunları söyledi:

"Bu merkez ayrı bir yerde. Yaklaşık 45 civarında çalışanı var ve bu çalışanlar her eve giderek sıkıntıları tespit ediyorlar. Biz bu tespitleri yaparken o evde ihtiyaç sahibi insanlar, yaşlı, hasta insan varsa hepsine yönelik ayrı hizmet vermeye çalışıyoruz. Biz bu kenti özellikle engelsiz hale getirmek için uğraşıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Mersin’i engelsiz yapma yolunda çok büyük adımlar atıldı. UNESCO’dan, Birleşmiş Milletlerden ödül aldık. Tabi biz şovu sevmiyoruz ama inceden inceye Mersin’i bir yerlere getirme gayreti içerisindeyiz."

MESKİ’nin başvurusu üzerine Mersin’e gelen KALDER yetkilileri 3 gün boyunca saha ziyaretleri gerçekleştirerek hizmetlerini değerlendirecek

