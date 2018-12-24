Mesire alanındaki kamelyaları kırdılar

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, ()-ADIYAMAN'da, mesire alanında bulunan kamelya kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.

Adıyaman-Kahta karayolunun 5'inci kilometresinde Beşpınar Mesire alanında bulunan kamelyalar kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı. Sabah mesire alanında gelen vatandaşlar kamelyaların kırıldığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis çevrede araştırma yaparak, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

