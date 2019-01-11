MESİAD Yılın İş İnsanı Ödül Töreni'ne doğru

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nce (MESİAD) bu yıl 12'ncisi düzenlenecek olan Yılın İş İnsanı Ödül Töreni, Cuma günü gerçekleştirilecek. Gecede Mersin'in ve ülkenin kalkınmasına katkı sunan iş insanları 7 farklı kategoride ödüllendirilecek.

Ödül gecesinin tanıtım toplanıtsı Tenis Kulübü'nde yapıldı. Çok sayıda basın mensubu ve işadamının yer aldığı toplantıda organizasyona ilişkin bilgiler veren MESİAD Başkanı Hasan Engin, "Çok sevdiğimiz kentimizin güzelleşmesi ve ülkemizin kalkınması için üstümüze düşen birçok görevi yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Törenin moral ve motivasyonu artıracağını ifade eden Engin, "Bu bağlamda; yeni iş insanlarını üretim ve yatırıma teşvik etmek, önceki yatırımcıları onure etmek, vergi ödemelerinde, istihdam ve yatırımda öne çıkanları ödüllendirmek adına başlattığımız Yılın İş İnsanı Ödül Töreni'nin bu yıl 12'ncisini düzenlemekteyiz. İnanıyoruz ki bu ekonomik darlıkta, büyük özveri ile gerçekleştireceğimiz ödül törenimiz, iş insanlarımıza moral ve motivasyon sağlayarak, bir arada buyunup iletişimlerini tazelemelerine katkı sunacaktır. Ödül komitemiz yaklaşık 3 aylık titiz bir çalışma neticesinde ödül alacak firmaları belirlemiştir" diye konuştu.

Engin, herkesi 18 Ocak akşamı saat 18.00'de Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan organizasyona davet etti.



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