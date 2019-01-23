MESİAD VE MTOSB yatırımları konuştu

MERSİN, () – MERSİN Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği MESİAD, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ni (MTOSB) ziyaret ederek, yapılan yatırımlar ve işbirliğini masaya yatırdı.

MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, MESİAD Başkan Yardımcısı Ahmet Polat ve MESİAD OSB’lerden Sorumlu Kurul Başkanı Seyfetullah Işık, MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen MTOSB Genişleme Alanı 3’ncü Organize Sanayi Bölgesi yatırımcı firma tahsisinden dolayı mutlu olduklarını belirten MESİAD Başkanı Engin; "Son zamanlarda gelişen sanayimize, MTOSB’nin özverili çalışması büyük katkı sağlamıştır. Sanayicilerimizin ve yatırımcılarımızın sorunları ile yakından ilgilenen MTSOB yönetiminin emeklerinin karşılığını aldığını görmek bizleri mutlu etmektedir. Gerek sanayi alanındaki üretimler, gerekse de yeni dönemde bölgede yapılan sağlık yatırımları, ürün çeşitliliğimizi arttırmıştır. Ayrıca MESİAD 12'nci Yılın İş İnsanları Ödül Törenine katkılarından dolayı MTSOB Yönetimi ve Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tekli de, "Mersin'in ticaret hacmini üst seviyelere taşımak; daha fazla üretim ve istihdam oluşturmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Sanayicilerimizin ve sanayi yatırımlarımızın artması için çalışmaya devam edeceğiz. Her geçen gün büyüyen Mersin ekonomisi, ülkemize katma değer sunmaya devam ediyor" diye konuştu. Daha sonra Başkan Tekli konuklarına yatırımlar hakkında geniş bilgiler aktardı. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen sohbetin ardından ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

FOTOĞRAFLI