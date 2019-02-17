MESİAD Başkanı Engin: MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ödenek ayrılmalı

MERSİN, () - MERSİN Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin borç içinde olduğunu belirterek, kuruma biran önce ödenek ayırılması gerektiğini söyledi.

Kentin bütün dinamikleri ve STK'ların bu hastaneye sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Engin, "Sağlık sorunları ve buna karşın sağlık yatırımları son yıllarda arttı. Ancak, 40 birimli MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, bölgemizin en iyi uzman kadrosuna sahip olmasına rağmen maalesef kaderi ile baş başa bırakıldı. Mersin ve bölge için önemli sağlık üssü olan bu hastanenin borç yüküyle baş başa bırakılmasını üzüntü ile takip ediyoruz" dedi.

Hastanedeki öğretim elemanları ve çalışanların eksik sağlık ve operasyon ürünlerine rağmen hastalara en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını kaydeden Engin, "Giden her hasta ile yakından ilgilenen bu hastaneye başta Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve tüm yetkili kurumlar yardımcı olmalıdır. Bir an önce tıp fakültesine ödenek ayrılmalıdır. Aksi halde bu kadar nitelikli kadro ve hizmete sahip bu hastaneye yazık olur" diye konuştu.



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