MESİAD Başkanı Engin'den 'cansuyu' çağrısı

MERSİN, () - MERSİN Sanayicileri ve İşadamaları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin, "Daralan piyasada ayakta durmaya ve yarını planlamaya çalışan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik bir adım atılması gerekmektedir. Cansuyu verilmemesi sonucu şartelleri indiren her firma hem bankaların hem de devletin zararınadır" dedi.

Engin, dünya genelinde yaşanan ekonomik hareketliliği değerlendirdi. Ticaret ve gümrük savaşlarının birçok ülkeyi etkilediğine işaret eden Engin, "Geçtiğimiz yıllarda işlerini büyütmek isteyen iş insanları, bankalara borçlanarak yeni atılımlara başladılar. Piyasaların daralması ve döviz kurlarındaki yükselişler nedeni ile şimdi bu borçları ödemek oldukça güç duruma gelmiştir. Özellikle reel sektörlerde bu sıkıntı daha hissedilir durumda. Daralan piyasada ayakta durmaya ve yarını planlamaya çalışan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik bir adım atılması gerekmektedir. Yeni bir umut ile bankaya gidenlerden, yapılandırma taleplerine karşılık teminat artırımı istenilmektedir. Oysaki en iyi bankacılık kriz ortamında yapılmalıdır. Cansuyu verilmemesi sonucu şartelleri indiren her firma hem bankaların hem de devletin zararınadır. Çünkü bankaların en iyi müşterileri yatırımcı ve girişimcilerdir. Yatırımların yapılmadığı yerde banka ve finans kuruluşlarına pek ihtiyaç duyulmamaktadır" diye konuştu.

'TBB YORUMU'

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 30 Nisan 2019'da vadesi dolacak kredilerinin 6 aya kadar ana para ödemesiz 24 aya kadar vadelendirilebileceği yönündeki kararı da yorumlayan Engin, şunları söyledi:

"Şüphesiz tavsiye karar, iş insanları ve firmalarımızı rahatlatacaktır. Reel sektörün sorunu, sadece borçların yapılandırılması ile bitmemekte, yeni kredilerin önünün açılması ve faiz oranlarının düşürülmesi gerekmektedir. Çünkü daralan piyasada verilecek yeni krediler ile firmalar, biraz nefes alıp ileriye dönük hamle yapabileceklerdir. İyi günde ihtiyaç, evlilik, taşıt kredisi kullanılması için insanları teşvik eden finans kuruluşlarının insanlarımıza bugün de rahatlamaları için yardımcı yardımcı olması gerekmektedir. Özel veya kamu bankası demeden bütün bankalar yatırımcılarımızın önünü açmalıdır."



FOTOĞRAFLI