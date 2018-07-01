Meşe Orman Park’ta 2'inci Etap devam ediyor

SAMSUN, () - SAMSUN'un Canik Belediyesi tarafından ilk etabı tamamlanan Meşe Orman Park projesinin ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

Hasköy Mahallesi’nde Samsunluların doğa ile iç içe olma imkanı bulduğu Meşe Orman Park Projesi’nin ikinci etap çalışmaları devam ediyor. Canik Belediyesi ve DOKAP işbirliği ile toplam 92 dönüm alanda uygulanan ve ilk etabı tamamlanan projenin ikinci etap çalışmaları da hızla ilerliyor. Toplam 20 dönüm alandan oluşan ikinci etap çalışmalarını Canik Belediye Başkanı Osman Genç, yakından takip ediyor. İlk etabın devamı niteliğinde olanikinci etap içerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kır kahvesi gibi sosyal donatılar yer alacak.

Meşe Orman Park projesinin ilk etabının Samsunlular tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten Başkan Genç, Samsunluların şehir yoğunluğundan uzaklaşıp, nefes alacağı doğal bir ortam oluşturduklarını söyledi. İlk etabın yoğun ilgi görmesi nedeniyle hemen ikinci etap çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Başkan Genç, "İçerisindeki yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, hanım konağı, kafeteryası ile oldukça güzel doğal bir mekan oldu. 2'inci etap da ilkinin devamı niteliğinde olacak. Çalışmalar oldukça hızlı ilerliyor" dedi.

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