Mert Çakır'dan 'Evden Uzak Evler' sergisi

İZMİRLİ foto muhabiri ve belgesel fotoğrafçısı Mert Çakır'ın yoksulluk ve savaşların hakim olduğu Ortadoğu coğrafyasında yerinden edilen insanların evlerine karşılaştırmalı fotoğraflarla odaklandığı 'Evden Uzak Evler' isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Mert Çakır'ın savaş ve yoksulluk gibi sebeplerle yurtlarından göç etmek zorunda kalmış insanların önceki ve şimdiki evlerine odaklanan 18 fotoğraftan oluşan ve Alsancak K2 Rezidans'ta açılan 'Evden Uzak Evler' isimli fotoğraf sergisi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Yunanistan gibi ülkelerde çekilmiş karelerden oluşan sergi, göçmen ailelerin içinde bulunduğu koşulları, yaşadıkları mekanlar arasında önce-sonra karşılaştırması sunuyor. Harap olmuş bölgelerden, canlı kentlere kadar uzanan rotada birbirine benzeyen evlerin görüntüleri, yeni kent yoksullarına ve dışlanma süreçlerine ışık tutabilecek bir belge niteliği taşıyor.

'COĞRAFYA KADERDİR'

Daha önce aklında sergi açma fikrinin olmadığını söyleyen Mert Çakır, "Biz basın fotoğrafçılarının motivasyonu ancak kitap yapmak oluyor. Fakat sergi alanında çalışan birkaç arkadaşım bana ilham verdi ve kafamda uzun zamandır olan göç konusu ile ilgili fotoğraflarımı derleyip toplayıp bir sergi açmaya karar verdim. Ara Güler'in 2004 yılında dünyanın çeşitli yerlerinden mekan fotoğraflarını birleştirerek çıkardığı 'Evden Uzak Evler' isimli takviminden de ilham alarak, onu da yad etmek amacıyla sergiye aynı ismi verdik. İsimle fotoğraflar da birbirleriyle ilişkili. Fotoğrafların sol tarafında savaş bölgesindeki evleri, sağ tarafında ise o bölgeden kaçan insanların şimdi yaşadığı evleri göstermek istedim. Amacım, bizim ülkemizde kötü imaj yaratılan bu insanlarla biraz daha fazla ilişki kurabilmeyi sağlamaktı. Bu insanların nereden geldiğini ve şu anda hangi koşullarda yaşadıklarını göstermeye çalıştım. Yaklaşık 5 yıldır Ortadoğu'da çalışıyorum. Gezdiğim ülkelerdeki manzaraları fotoğrafladım. Çıkış noktam da İbn-i Haldun'un 'Coğrafya kaderdir' sözü oldu. Fotoğrafların altlarına hangi şehir, hangi ülke olduğunu yazmadık. Bunun coğrafi bir problem olduğunu anlatmaya çalıştım. Toplamda 9 fotoğraf var her biri iki ayrı fotoğrafın birleşiminden oluşuyor" dedi.

İnsanların sergiye çok fazla ilgi gösterdiğini anlatan Çakır, "Ziyaret eden insanlar serginin çarpıcı olduğunu ve karşılaştırmalı fotoğraflarla oradaki durumu daha iyi anladıklarını söyledi. Güzel oldu ve sergi amacına ulaştı. İzmir'de başka bir tarihte aynı sergiyi bir daha açmayı düşünüyorum. Buradan sonra sergi İstanbul, Ankara, Berlin gibi şehirleri gezecek" diye konuştu.

Sergi, 16 Ocak tarihine kadar Alsancak K2 Rezidans'ta görülebilecek.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()

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