Mersinli esnafın sorunları Çalışma Bakanlığı’nda

MERSİN, () MERSİN Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, esnaf ve sanatkardan gelen şikayetler üzerinde bir çalışma başlattı. Çalışma ile esnaf ve sanatkarların emekli maaşları ve prim gün sayısındaki adaletsizlik, yükselen prim oranları ve İhya’ya kadar 9 ana başlıkta tespit ettiği SGK ile sorunları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmek üzere Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’na teslim etti.

Başkan Dinçer’in tespit ettiği ve hükümetin çözümü konusunda gerekli desteği vermesini istediği 9 ana sorun ise şu şekilde sıralandı.

"5510 sayılı kanun ile 3 kurum SGK şemsiyesi adı altında birleşti. Ancak bu tarihten önceki kayıtta geçmişteki kurumların mevzuatına göre emekli olunur. Bu 3 kurum birleştiğine göre 4B devredilen Bağ-Kur üyeleri 9 bin iş günü yerine 4A da uygulana 7 bin 200 günde emekli hakkı tanınması. Kadın vergi mükellefiyeti olanlar doğum borçlanması için doğumdan önce sosyal güvenlik çalışması olması gerekir. Yoksa borçlanma yapamaz ama erkeklerin askerlik borçlanmasında bu durum aranmamaktadır. Kadınların doğum borçlanması için de çalışma şartı aranmamasını talep ediyoruz. 5510 sayılı kanun gereği emeklilikte bu tarihten sonraki hizmetler toplamının kümalatifi yüzde 36,50’u maaş olarak hesaplanmaktadır. Ancak 4 Ekim 2000’den önce bu kümalatif ortalama yüzde 65’idi. Emekli maaşı 2000 öncesi ile 1 Ekim 2008’den sonraki emekli maaşları yarı yarıya düşüklük göstermektedir. Talebimiz 1 Ekim 2008’den sonraki kümalatif ortalamanın en az yüzde 50’ye yükseltilmesidir."

1999’da çıkan kademeli emeklilik yaşında bu gün için hizmeti dolup da yaşı bekleyenlerin rakamsal düşük maaş verilerek emeklilik hakkı verilmesinin sağlanmasını da istediklerini ifade eden Başkan Dinçer, "Devredilen Bağ-Kur yani 4B’de İhya uygulamasında ihtiyaç ve imkanı kadar uygulaması getirilmelidir. Devredilen Bağ-Kur 4B İhya’da miktarı sağlık primsiz olarak hesaplanmalıdır. 1 Ekim 2008’den önce vergi kaydı olup da devredilen Bağ-Kur’a kayıt ve tescil olmamış olan esnaflara belirli bir süre verilerek, vergi kaydına göre 4B tescillerinin yaptırılma imkanı verilmelidir. Özel ve resmi hastane, sağlık ocakları, poliklinik ücretlerinin en geç 1 ay içerisinde eczanelere yansıyacak şekilde getirilmeli 1 aydan fazla borç olduğu zaman reçete tutarının 5 ve 6 katı kadar geçmiş dönem poliklinik ücretleri yansımaktadır. Bu durumda esnaf ve vatandaş ilaç alma zorluğu çekmektedir. SGK’dan 4B devredilen Bağ-Kur primlerinde düzenli prim ödeyenlerde uygulanan desteğin yüzde 5’ten yüzde 10’na çıkarılması istenmektedir" diye konuştu.

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