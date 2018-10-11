Mersinli akademisyen aday adayı

MERSİN, () - MERSİN Üniversitesi (MEÜ) İktisadi Bilimler Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. İhsan Kamalak, CHP'den Yenişehir İlçe Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı.

'Yenişehir'e eğitimci aday' sloganı ile yola çıkan Kamalak, kent merkezindeki bir düğün salonunda seçmenle buluştu. Konuşmasına Hz. Ali'nin, 'Öldükten sonra da yaşamak istiyorsanız, ölmez bir eser bırakın' sözü ile başlayan Kamalak, "Anayasa, hükümet sistemleri ve sosyal demokrasi gibi konular temel alanıma giriyor ama benim için en önemli olan sosyal-demokrat ve toplumcu belediyeciliktir" dedi.

Yenişehir'i; eğitim, teknoloji, bilim, kültür ve sporun merkezi yapmak için çalışacağının altını çizen Kamalak, "Kadınlarımızın sosyal yaşamda ve üretimde var olduğu, emeklilerimizin üretmeye devam edip sosyalleşebileceği, Türkiye'ye ve dünyaya bir Yenişehir modeli yaratabilmek için ve önemlisi çocuklarımızın Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyetin değerlerini yaşayabilmesi için adayım" diye konuştu.



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