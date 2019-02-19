Mersinli 1453 öğrenci için Çanakkale gezisi

MERSİN, () – MERSİN'de 2017 yılı Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında Mersin Valiliği Koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Toroslarda Spor, Kültür ve Sanat' Projesi kapsamında 30 Mart tarihine kadar merkez Toroslar İlçesi kırsal kesimlerinde yaşayan 1453 öğrenci için Çanakkale-Gelibolu gezisi düzenleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz Çanakkale'ye gidecek olan kafileyi uğurladı. Burada konuşan Kaymaz, "Sevgili öğrenciler 'Toroslarda Spor, Kültür ve Sanat' Projesi kapsamında Türk tarihinin en önemli dönemeçlerinden birisi olan Çanakkale’de şehitleri yat ederek tarihi ve kültürel yerlerini gezeceksiniz. Çanakkale ruhunu O manevi duyguyu hissetmek çok önemli. Bir çoğunuz Çanakkale'ye ilk kez gidecek ve orada vatan uğruna Şehadete yürüyen atalarımızın düşmana karşı mücadele ettiği yerleri gezme şansı bulacaksınız. Bu bağlamda bu anlamlı gezinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor sizlere iyi yolculuklar diliyorum" dedi.



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