Mersin’e klimalı akıllı duraklar

MERSİN, () – MERSİN’de Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları yazın sıcağından ve kışın soğuğundan koruyacak modern, klimalı akıllı durakları monte ederek, hizmete sunuyor.

Klimalı akıllı durakların ilki merkez Akdeniz ilçesi İsmet İnönü Bulvarı’ndaki Yaşat İş Hanı durağına yerleştirildi. Yaz aylarında sıcaklıkların 40 santigrat dereceyi bulduğu Mersin’de, vatandaşların toplu taşıma araçlarını beklerken sıcaklardan korunması için klimalı durak projesi hayata geçirildi. İlerleyen günlerde kent genelinde muhtelif noktalara yerleştirilecek duraklar vatandaşlar için serinleten bir hizmet olacak. Kamera, klima, kütüphane, kablosuz internet, kurumsal televizyon, kesintisiz enerji gibi özellikleri ile teknolojik durak vasfına sahip olan klimalı akıllı duraklar, kendi enerjisini kendisi üretecek.

Enerjisini üzerindeki güneş panellerinden üretecek olan klimalı durak, yaz aylarında serinlik veren, kış aylarında ise vatandaşı dış ortamdan koruyan ve ısı enerjisi sağlayan bir sisteme sahip. Ayrıca durakta bulunun kütüphane de vatandaşların otobüs beklerken kitap okuyarak, güzel vakit geçirebilmesini sağlayacak.

16,8 metrekare büyüklüğünde olan duraklar güvenlik kamerası ile 7/24 kayıt altında olacak, vatandaşlar ücretsiz Wi-Fi hizmeti alabilecek. Vatandaşlar duraklara yerleştirilen kurumsal televizyonlarla da otobüslerin hareket saatlerini ve durağa tahmini geliş saatlerini öğrenebilecek.

İlki Yaşat İş Hanı durağına yerleştirilen ve soğutma sistemi için iyileştirilme çalışmaları devam eden akıllı durak, teknik altyapının tamamlanmasının ardından hizmete açılacak.

FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜ