Mersin’de zabıtadan ekmek için fiyat-etiket denetimi

MERSİN, () - MERSİN'de Akdeniz Belediyesi, son haftalarda özellikle marketlerde satılan gıda ürünlerinde görülen fiyat dalgalanmalarına karşı harekete geçerek, denetimlerini artırdı.

Akdeniz Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Mersin Ticaret İl Müdürlüğü’nden gelen bir yetkili, Tüketici Haklarının Korunması ile ilgili 6502 sayılı kanun kapsamında yapılan denetimlerde ruhsat, etiket, son tüketim tarihi, genel temizlik, ambalaj ve gramaj kontrolleri, ürünlerin reyon fiyatı ile kasa fiyatının uyuşup uyuşmadığı gibi konularda kontroller yaptı. Zira reyon fiyatı ile kasa fiyatının farklı çıkması durumunda, 'Tüketici Kanunu' gereği tespit tutanağı tutularak, söz konusu işyeri sahiplerine cezai işlem uygulanması amacıyla Valiliğe gönderiliyor.

Zabıta ekipleri; denetimlerde, Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin kararıyla, 200 gram ekmeğin fiyatının 1 lira 25 kuruştan, 1 liraya düştüğünü de hatırlatarak, fırın işletmecilerine işyerlerinin camlarına bu konuda yazı asmaları uyarısında da bulundu. Denetimlerde, 200 gramın altında çıkan ekmeklere el konuldu ve bu ekmekler makbuz karşılığı huzurevine bağışlandı. Marketlere yönelik denetimlerde, Ticaret Bakanlığı tarafından 3 Ekim 2018 tarihi itibariyle zorunlu hale gelen ‘Yerli Üretim' logosunun yerli ürünlere eklenmesi konusunda da esnaflar uyarıldı.

Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, ülke ekonomisine zarar veren, vatandaşların cebine göz dikerek haksız kazanç elde etmek isteyenlere, halkın sağlığını hiçe sayıp hijyen koşullarına aykırı hareket eden işyerlerine karşı ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken yasal yaptırımlar uygulanacaklarını belirterek, "Bu nedenle, gerek gıda fiyatlarına keyfi zam yapanlar, gerekse stok yapan kişilere karşı, Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz tarafından başlatılan denetim ve kontroller aralıksız sürecektir. Ekiplerimiz, etiket, ambalaj ve gramaj kontrollerinin yanı sıra, satışa sunulan gıda ürünlerinin reyon etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyuşup uyuşmadığını da kontrol etmektedir. Aksi bir durumda, tüketici hakları ve yasalar kapsamında işyeri sahiplerine yönelik gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" dedi.

Başkan Pamuk, Akdeniz Zabıta ekiplerinin, fiyatlarda oynama yapan kişilere ve stokçulara fırsat vermemek, vatandaşların zarara uğramasını önlemek amacıyla ilçe sınırları içinde bulunan ve başta fırın, patiseri, market ve gıda ürünleri satan işyerleri olmak üzere geniş kapsamlı denetimlerin aralıksız süreceğini de sözlerine ekledi.



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