Mersin’de su da kayıp kaçak oranı düştü

MERSİN, () – MERSİN Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşler Genel Müdürlüğü yaptığı çalışma, Türkiye genelinde yüzde 60’larda kayıp kaçak oranı kentte yüzde 38’e indirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ocak ayı toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan başkanlığında toplandı. Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıda komisyon raporlarına ait 35, idare tekliflerine ait 3 olmak üzere toplam 38 madde görüşüldü. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi, eğitimin niteliğini arttırmak, eğitimin hizmetlerini geliştirmek, yaygınlaştırmak amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle ilgili üniversiteler ile protokol imzalanması ile ilgili rapor oy birliği ile onaylandı.

Meclis sonunda MESKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından meclis üyelerine su kayıpları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, basınç bölgeleri, alt ölçüm bölgeleri, debi, basınç ve klor ölçümleri, alt yapı çalışmaları, içme suyu depo ve pompa istasyonlarının yenilenmesi, arıza tespit yöntemleri, sayısallaştırma çalışmaları, içme suyu vanalarının konumları, tüm verilerin toplandığı ve arşivlendiği Scada sistemi (Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Sistemi), su kaçaklarının nasıl bulunduğu gibi konularında bilgilendirme yapıldı. Sunum sonunda Türkiye genelinde kayıp kaçak oranının yüzde 60’larda olduğu ifade edilirken, bu oranın Mersin’de yüzde 38 olduğu belirtilerek kayıp kaçak oranlarının azaltıldığı belirtildi. Son sistem arıza tespit ve müdahale yöntemleri ile kayıp kaçak oranlarını en aza indiren MESKİ, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

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