Mersin’de sinemaya gitmeyen öğrenci kalmayacak

MERSİN, () – MERSİN’de Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde hayata geçirilen ‘Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın’ projesi kapsamında öğrenciler, sinemaya götürüldü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde öğrenciler, 'Bizim Köyün Şarkısı’, 'Ayla’, ‘Doru', 'Ertuğrul 1890', 'Son Mektup' gibi belirlenen yerli yapım filmleri izledi. Film gösterimleri esnasında bütün öğrencilere patlamış mısır ve su ikram edildi.

Projenin ülke genelinde uygulandığını ve okullarda büyük bir heyecan oluşturduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, okul arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle birlikte ilk defa sinemaya giden öğrenciler için bu etkinliğin unutamayacakları hatıraya dönüşeceğini söyledi.

Eğitim alanında bir proje şehri olan Mersin’de böylesine anlamlı ve yararlı sosyal çalışmaları yerel imkanlarla da sürdürmek gerektiğini ifade eden Müdür Koca, 9 hafta boyunca öğrencileri okullarından alıp sinemaya taşıyan Büyükşehir Belediyesine, paydaş kurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, sinema salonu çalışanlarına, okul yöneticilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.

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