Mersin’de Şanlıurfa fotoğrafları sergisi

MERSİN, () – MERSİN’de fotoğraf sanatçısı Sabri Kürkçüoğlu’nun Şanlıurfa fotoğraflarından oluşan sergi ve gösterisi büyük ilgi gördü.

Mersin Olba Fotoğraf Derneği’nde gerçekleşen sergiye, Vali Yardımcısı Abdülhamit Ergüven, Dernek Başkanı Hulki Muradi, fotoğraf sanatçısı Sabri Kürkçüoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Şanlıurfa’nın insanı, yaşamı, doğayı, kültürü ve tarihi değerlerinin yer aldığı sergi büyük ilgi görürken Kürkçüoğlu tarafından yapılan sunum ise fotoğraf severlerden tam not aldı.

Kürkçüoğlu, sunumu sırasında yaptığı konuşmasında, fotoğrafın arşivden çıkıp paylaşılması, gelecek nesillere belge olarak aktarılması gerektiği dile getirerek, bu nedenle sık sık aldığı davetlerde katılarak hem sergi, hem söyleşi ve sunumları ile fotoğraflarla Şanlıurfa’lı anlatmaya çalıştığını söyledi.

Etkinliğin sonunda Vali Yardımcı Ergüven, günün anısına Kürkçüoğlu’na Olba Fotoğraf Derneği tarafından hazırlanan teşekkür belgesini verdi.

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