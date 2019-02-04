Mersin’de, Mahir Eller istihdam yaratacak

Mustafa ERCAN/MERSİN, () – MERSİN’de, AB’nin finansmanında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) öncülüğünde ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında 12 ilde hayata geçirilen 'Mahir Eller Projesi' ile Suriyeliler ve mesleği olup belgelendiremeyen vatandaşları belgelendirerek istihdama kazandıracak.

Kentte, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) işbirliği ile yürütülecek projenin tanıtımı yapıldı.

Sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı toplantı da ilk olarak söz alan MTSO Sayman Üyesi Cem Bucuge, Türkiye'nin son birkaç yılda aldığı ciddi göçten Mersin'in de nasibini yüksek oranda aldığını belirterek, "Ülkemiz, Avrupa'daki birçok ülkeden daha kalabalık bir göç almıştır. Bu çok ciddi sorundur. Ciddi planlama gerekir, birlikte kurumlar arası diyalog gerektirir. Mahir Eller Projesi de bu gayretin bir parçasıdır. Bir taraftan nitelikli işgücü sıkıntısı çekerken aynı zamanda mesleki beceriye sahip olmasına rağmen bu becerisini belgeleyebilecek imkanı olmayanların istihdamına yönelik bu projenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Proje hem Türk vatandaşları hem de geçici koruma altındaki Suriyelilerin mesleki becerilerini belgelendirmelerini sağlayacak. Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 12 ilde yürütülen proje ile toplam 30 bin kişinin beceri haritasının çıkarılması hedefleniyor. Bu kişiler arasında mesleki belgelendirme sınavına girecek 20 bin kişi belirlenecek ve sonunda 3 bin kişinin istihdamı hedefleniyor" dedi.

Bucuge’nin konuşmasının ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun video mesajı ile toplantıya katılanlara projenin önemini anlattı. Projenin Yerel Oda Koordinatörü Sinem Çam ise, 2 yıl sürecek olan projenin amacını anlatarak, "Proje çerçevesinde Mersin'de işgücü piyasası ihtiyaç analizi yapıyoruz. Böylece ilimizdeki bireylerin genel itibariyle sahip oldukları becerileri haritalandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, mesleği bulunan ama mesleği belgelendirilmemiş kişilerin profil analizini yapıyoruz. Şu ana kadar Mersin özelinde 800 kişiye anket uyguladık ve devam ediyoruz. Kentteki firmaların beceri talepleri ve vatandaşlarımızın ve Suriyelilerin mesleki becerilerinin analizi yapılacak. 12 ilde toplam 30 bin kişinin mesleki beceri haritası belirlenecek. 20 bin kişinin mesleki yeterlilik kurumu sınavlarına girmesi ve 15 bin kişinin mesleki yeterliliklerinin belgelendirilmesi hedefleniyor" diye konuştu.

Daha sonra söz alan Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebru Arıcıoğlu, bir sunum yaptı.

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