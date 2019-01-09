Mersin’de itfaiye 2018 yılında da hız kesmedi

MERSİN, () – MERSİN’de asli görevi can kurtarmak, mal kurtarmak ve çevreyi korumak olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 2018 yılında yangın, kurtarma, eğitim ve tatbikat görev sayısı 10 bin 199 oldu.

15 bin 620 kilometre kare alanda 33 hizmet noktasında 5 müdürlük, 115 araç ve 641 personelle 2018 yılı içerisinde 6 bin 177 yangın, 3 bin 722 kurtarma, 300 eğitim ve tatbikat olmak üzere toplam 10 bin 199 görev sayısıyla halkın hizmetinde bulunurken, 2017 yılı görev sayısı 9 bin 525 olarak gerçekleşmişti. En düşük görev sayısı 554 ile Şubat ayında gerçekleşirken, en yüksek görev sayısı bir 135 ile eylül ayında gerçekleşti.

Ayrıca binaların yangın yönünden korunması hakkında yönetmenliğe istinaden 159 binaya yangın yönünden kullanım izin raporu, 3 bin 92 yapı için ise uygunluk raporu proje onayı verilip denetimlerde bulunuldu.

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