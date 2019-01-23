Mersin’de İŞKUR hedeflerini yakaladı

MERSİN, () – MERSİN Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu, geçtiğimiz yıl 25 bin 832 kişinin işe yerleştirdiğini söyledi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu, kurum olarak geçen yıl kentin istihdamı ve işsizliğin önüne geçilmesi anlamında birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Kutlu, "İl Müdürlüğümüzde 2018 yılı aralık sonu itibariyle 148 kamu, 13 bin 446 özel sektör olmak üzere toplam 13 bir 694 kayıtlı işyeri bulunmaktadır. Yine aynı dönemde kayıtlı işgücü sayısı 145 bin 19, kayıtlı işsiz sayısı ise 87 bin 332 kişidir. Aynı dönem itibariyle 116 kamu, 33 bin 265 özel sektör olmak üzere, toplam 33 bin 381 açık iş ilanı alınmış olup, 25 bin 787 kişi özel sektör de 45 kişi kamuda yerleştirilmiştir" dedi.

İşgücü Uyum Programlarıyla ile işgücünün niteliğini arttırdıklarını ifade eden Müdür Kutlu, "İl Müdürlüğümüzce 2018 yılı aralık sonu itibariyle; 131 meslek edindirme kursları açtı. 535 erkek, 1944 kadın olmak üzere toplam 2479 kişi bu kurslardan faydalandı. İşbaşı Eğitimi Programı kapsamında 2779 program açıldı. 3886 erkek, 4468 kadın olmak üzere toplam 8354 kişi faydalandı. Girişimcilik Programı kapsamında 135 program açılmış olup, 3252 kişi yararlandı. Bunun yanında İş Arayan ve Öğrencilere Yönelik Danışmanlık Hizmetlerini önemsiyoruz. 2018 döneminde iş ve meslek danışmanlarımızca 21 bin 746 iş yeri ziyareti yapılırken, 157 bin 747 danışmanlık görüşmesi, 721 grup görüşmesi yapılarak özellikle iş araştırması, meslek seçme, cv ve mülakat teknikleri gibi konularda vatandaşlara destek olundu" diye konuştu.

Kutlu, kurum olarak işgücü piyasasına gelişen ve modern programlarla destek olmaya çalıştıklarını kaydederek, 2019 yılında da aynı azim ve kararlılıkla çalışmalara devam ederek işgücü piyasasına desteklerini arttıracaklarını sözlerini ekledi.

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