Mersin’de Finans Sempozyumu

MERSİN, () - MERSİN Üniversitesi İktisadi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümü tarafından Finans Bilim Platformu işbirliğiyle düzenlenen uluslararası katılımlı 22'nci Finans Sempozyumu açılış töreniyle başladı.

Ulu Resort Hotel’de gerçekleşen sempozyum açılışa, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Aydıncık Kaymakamı Mehmet Erhan Türker, Finans Bilim Platformu Başkanı Prof. Dr. Metin Kamil Ercan, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, Üniversitemiz İİBF Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Mualla Yüceol ve 300’ü aşkın sempozyum katılımcısı hazır bulundu.

Rektör Çamsarı, dünyadaki tüm ülkelerde finansın en önemli tartışma konusu olduğunu belirterek Mersin Üniversitesi olarak bu konuda köklü bir sempozyuma ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yüksek teknolojiye sahip ürünlerin ihraç edilmesinin önemini vurgulayan Çamsarı, "Milli savunma başta olmak üzere yerli ve milli ürünlerin üretimini gerçekleştirip ihraç etmemiz lazım. Biz göreve geldikten sonra başta yerli motor ve insansız deniz aracı olmak üzere birçok konuda atılımlar yaptık. Teknoparkımız bu yıl dördüncü sırada ve bununla da gurur duyuyoruz. Mersin’de böyle başarılara imza atmak izim için gurur vesilesi" dedi.

Finans Bilim Platformu Başkanı Prof. Dr. Metin Kamil Ercan, Finans Sempozyumunun bu yıl 22'ncisinin düzenlenmesinin önemine değinerek başta Prof. Dr. Turhan Korkmaz ve Doç. Dr. İlhan Ege olmak üzere emeği geçenlere ve ev sahipliği nedeniyle Mersin Üniversitesi akademik ve idari personeline teşekkür etti.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Mersin Üniversitesi İİBF İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. İlhan Ege ise konuşmasında geçmiş sempozyumlarla kıyaslandığında rekor düzeyde başvuru ve katılım sayısına sahip olduğunu ifade etti. Türkiye’nin farklı illerinden 80’i aşkın üniversiteden ve 10 meslek örgütünden 300’ü aşkın katılımcının toplam 98 bildiri sunacağı sempozyum sayesinde iki gün boyunca finansın kalbinin Mersin’de atacağını ifade eden Doç. Dr. Ege, sempozyuma katkı sunanlara ve katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Rektör Çamsarı’ya, Finans Bilim Platformu Başkanı Ercan tarafından teşekkür plaketi verildi.

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