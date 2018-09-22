Mersin’de fazla gürültüye son

MERSİN, () – MERSİN Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayanların sağlığını korumak, yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, en önemli sorunlarından biri olan gürültü kirliliği için Eylem Planı uygulamasına başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile ‘Mersin İli Hassas Alanlarında Gürültü Azaltımı, Alternatif Senaryoların Geliştirilmesi Projesi’ne imza atarak Gürültü Eylem Çalışma Planı’na 2016 yılında başlamıştı. 2018 yılı Mayıs ayında gürültü haritasını ve eylem planını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Bakanlık tarafından da geçerli not aldı. 2 yılda projesi tamamlanan Gürültü Eylem Planı, önce Mersin’in gürültü skorunun yüksek olduğu yerleri tespit ederek işe başladı. Ardından gürültünün azaltılması için gürültü kaynakları, gürültü skorları, gürültü senaryoları, gürültüyü azaltacak çözüm ve stratejik öneriler hazırlandı. Plan sadece merkezde değil, trafik ve nüfusun yoğun olduğu ilçelerde de uygulamaya alındı.

Eylem planında tüm detaylar göz önünde bulundurularak modelleme yapılırken, gürültü azaltım miktarı, kişi sayısındaki azalma, fayda-maliyet analizi ve benzeri teknik ayrıntılar da yapıldı. Bu anlamda Mersin İli Gürültü Planı Türkiye’nin en kapsamlı ve en detaylı eylem planı olarak görülüyor.

Yapılan araştırmalarda Mersin’in en büyük gürültü sorunu yüzde 90’lık oranla trafik olarak belirlendi. Bunun en büyük sebeplerinden birisi ise, TUİK verilerine göre 2018 Nisan ayı sonu itibari ile Mersin’de trafiğe kayıtlı araç sayısının 599 bin 668 ulaşarak gürültü kirliliğine yol açması. Yine veriler gürültü kirliliğinin insanları sinirli ve stresli hale getirdiğini, yorgunluk, depresyon gibi belirtilerin de başlangıcına sebep olduğunu ortaya koyuyor.

Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi, yaşam kalitesinin arttırılması, sağlık sorunlarının önlenmesi ve mutlu bir kentin zeminin oluşturulması amacı ile önce Ulaşımda Eylem Planı’nı uygulamaya başladı. Plan, öncelikle sokakların, caddelerin ve yoğun olarak tercih edilen mekânların, okulların gürültü skorunun ölçümlemesi ile başladı. 3 kategoride değerlendirilmeye alınan planda ölçümleme sabah, akşam ve gece olmak üzere değerlendirildi. Gürültü kirliliğine yol açan ulaşım koşullarının revize edilmesi için çalışmalara başlandı. Buna bağlı olarak, trafik hız sınırları belirlendi, yol yüzeyinin taş mastik asfalt ile kaplanması, şerit ve yön genişlik değişimi uygulaması, gürültü bariyerlerinin oluşturulması, ağır taşıtların otobana yönlendirilmesi ve en önemlisi toplu taşımayı özendiren ulaşım projelerinin hazırlanması için öneriler sunuldu ve birçoğu hayata geçti.

Diğer gürültü kirliliğine sebep olan etmenler ise eğlence, sanayi gibi çevresel faktörler olarak belirlendi. Eğlence alanlarındaki gürültü kirliliği oranlarında ise en üst sırayı Yenişehir, Mezitli, Silifke ve Tarsus aldı. Ayrıca Eylem Planı, yeni yapılacak imar planlarını da içine alacak şekilde tasarlandı. Böylece sadece gürültü kirliliği engellenmiş olmayacak, sessiz alanların korunması ile ilgili de tedbirler alınmış olacak.



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