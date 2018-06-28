Mersin’de doğaya 2 bin keklik

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () - MERSİN'de Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7’nci Bölge Müdürlüğü’nce doğaya 2 bin kınalı keklik bırakıldı.

Köserelli Mahallesi’nde gerçekleştirilen törene Kaymakam Avni Kula, Doğa Koruma Milli Parklar Mersin Şube Müdür Vekili Ömer Arslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, İlçe Tarım Müdürü Mesut Yıldız, Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kurt ve mahalle sakinleri katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Kula, doğayı ve hayvanları sevmenin ve korumanın insanlık görevi olduğunu belirterek, "Doğanın yaşam kültürünü insanların koruması ve kollaması çok önemlidir. Avcılarımız, av yasaklarına uymalı ve doğanın döngüsünü bozmamalıdırlar. Yasak ve kaçak avlanma bu tür güzel ve nesli tükenmekte olan hayvanlarında yok olmasına neden olabilir. Bugün çok güzel bir iş icra ediyoruz. Kınalı keklikleri doğal yaşama bırakıyoruz. İnşallah doğal yaşama ayak uydururlar ve ürerler. Benim isteğim bu kınalı kekliklerin korunmasıdır" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdür Vekili Arslan ise türen tehdit altında bulunması nedeni ile doğaya destek vermek amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, "İl Müdürlüğü olarak bu yıl Erdemli’de bin, Mut’ta bin olmak üzere toplamda il genelinde 2 bin kınalı kekliğe doğayla buluşturuyoruz. Geçmiş yıllarda yapılan bilinçsiz avcılık, zirai ilaçlama ve sanayi gübresi kullanımı neticesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunana Kınalı Kekliğin yeniden çoğalmasını sağlamak amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün emirleri doğrultusunda keklik yerleştirme projeleri yapıyoruz. Bundan sonrada çevre köy halkıyla birlikte korumasını yaparak üremesini sağlayacağız. Kınalı kekliklerimizin Erdemli ilçemizin her bölgesine dağılmasını sağlamış olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından keklikler doğaya bırakıldı.

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜ)