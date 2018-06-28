Mersin’de Çiçek Pasajı yenileniyor

MERSİN, () – MERSİN’de Akdeniz Belediyesi, halk arasında ‘Çiçek Pasajı' olarak bilinen Gökçay Kapalı İş Merkezi’ni; otantik ve turistik bir görünüme kavuşturmak amacıyla hayata geçen yenileme ve canlandırma projesi kapsamında, pasajın mülk sahipleri ve kiracı esnafıyla bir araya geldi.

Toplantı; Akdeniz Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personelinin de katılımıyla belediye konferans salonunda gerçekleşti. Projenin hayata geçmesinde ve yenileme için gereken 5,5 milyon liralık hibe bütçenin karşılanmasını Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın sağladığının altını çizen Başkan Pamuk, yenileme çalışmasının bitmesinden sonra pasajın artı bir değer kazanacağını vurguladı. Başkan Pamuk, toplantıda ayrıca yenileme çalışmasından sonra mevcut kiraları arttırmamaları yönünde de mülk sahibi olan vatandaşlardan söz istedi, ortak bir mutabakat içinde taahhüt aldı.

Proje ile ilgili ihalenin; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce yapıldığını ve yüklenici firma ile sözleşme imzalandığını belirten Başkan Pamuk, "Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ile birlikte pasajı ziyaretimizde, burada faaliyet gösteren esnafımız, Mersin’de akşam saatlerine doğru sokaklarda insan hareketliliği kalmadığını ifade ederek, bu konuda destek istedi. Sayın Bakanımız da pasaj esnafımızın bu talebine olumlu baktı ve elinden geleni yapacağını ifade etti. Nihayetinde Kalkınma Bakanlığımız, yenileme projesi için 5,5 milyon lira tutarında bir ödenek tahsis etti. Sayın Bakanımız, projenin hazırlanması noktasında bizim de katkı sağlamamızı istedi. Biz de belediye olarak hemen hazırlığımızı yaptık. Sonuçta mimar, mühendis ve şehir plancısı arkadaşlarımız gece gündüz çalışarak çok güzel bir proje hazırladılar. Projeyi hazırlarken pasajda işyeri olan arkadaşlarımızla da bir araya gelerek, onların fikir ve önerilerini aldık" dedi.

Toplantıya katılan mülk sahipleri ve pasaj esnafı, Çiçek Pasajı Yenileme ve Canlandırma Projesi’nin hayata geçmesindeki emek ve katkıları nedeniyle Başkan Pamuk’a teşekkür etti. Toplantıda ayrıca projeyi çizen belediye teknik personeli mülk sahipleri ve kiracı esnafa projeyi tanıtan film gösterimi de sunarak teknik bilgiler verdi.

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