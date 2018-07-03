Mersin Valiliği'nden balık çiftliği açıklaması

MERSİN, () - MERSİN Valiliği, kentteki balık çiftliklerinin kıyıya 3 bin metre uzaklığa çekildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı yerel basın yayın organlarında ilimizde yeni kurulacak balık çiftlikleriyle ilgili Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan'ın, 'Bunların mevzuat açısından karadan 900-1100 metre uzakta olması gerekirken Mersin'de bunun 1900 metreye çıkarılacağı' yönündeki ifadelerine yer verilerek, haberlerde sanki böyle olmayacakmış gibi bir izlenim verilmeye çalışılmış. Yapılan incelemede ilgili firmaların ÇED raporu için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne verdikleri balık çiftliği kurulum yerleri koordinatları ile ilgili yapılan teknik çalışma sonucunda bakanımızın da ifade ettiği gibi yeni kurulacak balık çiftliklerinin çevreye, doğaya ve bölgenin tarihine zarar vermeyecek şekilde Dana Adası'na en yakın olanının mesafesi 3000 metredir. Sahile en yakın projenin uzaklığı 2950 metre civarındadır. Diğer projelerin ise sahile ve adaya uzaklığı 3000 metreden fazladır" denildi.

Öte yandan, Silifke ilçesi Dana Adası mevkinde belirlenen bölgede halen faaliyet gösteren çiftliğin kıyıya 2 bin 900 metreye, diğer çiftliklerin ise 2 bin 800 metre mesafeye çekildiği bildirildi.



