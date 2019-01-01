Mersin Üniversitesi'nin projeleri desteklenecek

MERSİN, () - MERSİN Üniversitesi (MEÜ) öğretim üyelerinin, 'PRIMA 2018 Programı' kapsamında, Sürdürülebilir Entegre Su Yönetimi başlığı altında sunduğu iki Avrupa Birliği (AB) projesi, 300'den fazla proje arasından seçilerek desteklenmeye değer bulundu.

Kısa adı Sustain-COAST olan ilk proje 'Sürdürülebilir Kıyısal Yeraltı Suyu Yönetimi ve Değişen İklimde Yenilikçi Yönetim Yoluyla Kirlilik Azaltma' başlığını taşıyor. Yürütücülüğünü MEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Ali Kurt'un yaptığı proje 36 ay sürecek, bu kapsamda Yunanistan, Almanya, Fransa, Tunus ve İtalya'daki üniversitelerle ortak çalışılacak. Türkiye ayağının Erdemli kıyı bölgesinde yürütüleceği projede 'Azalt-Geri Dönüştür-Yeniden Kullan-Kurtar' ilkelerine dayanan yenilikçi su yönetimi kavramlarının teşvik edilmesi yoluyla, kıyı akiferlerinin antropojenik ve iklimsel baskılara karşı etkili bir şekilde korunması için yeni yönetim yaklaşımları araştırılacak.

Kısa adı MEDSAL olar ve desteklenmeye değer görülen 'Kıyısal Akdeniz Bölgelerinde Kritik Yeraltı Suyu Rezervlerinin Tuzlanması: Gelişmiş Modelleme ve Akıllı Bilgi İletişim Teknolojisi Araçlarını Kullanarak Tanımlama, Risk Değerlendirmesi ve Sürdürülebilir Yönetimi' başlıklı diğer projenin yürütücülüğünü ise Prof. Dr. Cüneyt Güler yapıyor. 3 yıl sürecek proje, toplam 7 ülkeden 9 ortakla gerçekleştirilecek. MEDSAL projesinin Türkiye'deki bölümünde, Tarsus kıyı bölgesinde yeraltı sularında tuzlanmaya neden olan çeşitli kaynakları ve süreçleri tanımlanarak yenilikçi yöntemler geliştirilecek, tuzlanmanın dinamikleri ve riskleri belirlenerek bütünleşik bir modelleme aracı oluşturulacak.



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