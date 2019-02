Mersin Üniversitesi en iyiler arasında

MERSİN, () – MERSİN Üniversitesi U.S. News & World Report’in eğitim kurumları sıralaması Türkiye'deki üniversiteler arasında 13’ncü sırada yer aldı.

U.S. News & World Report tarafından her yıl çeşitli bilimsel kriterlere göre yapılan eğitim kurumları sıralaması açıklandı. Mersin Üniversitesi, 'Best Global Universities in Asia' sıralamasında Türkiye'deki üniversiteler arasında 13’ncü sırada yer almayı başardı. U.S. News & World Report, 5 yıldır yapılan sıralamada üniversitelerin, akademik araştırma performanslarına ve küresel ve bölgesel itibarlarına göre değerlendirme yapıldığını belirtti.

15 fakülte, 8 yüksekokul, 5 enstitü, 31 araştırma merkezi, 1704 akademik ve 3197 idari personel ile 39 bin 277 öğrencisi bulunan Mersin Üniversitesi 'Best Global Universities' başlıklı genel sıralamadaysa tüm dünya üniversiteleri arasında 33.7 puanla 863’ncü sırada yer alıyor.

