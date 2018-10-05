Mersin Uluslararası Fotoğraf Yarışması sona erdi

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Fotoğraf Yarışması sona erdi. 27 ülkeden 790 fotoğrafçının katılımı ile 4 farklı kategoride yapılan yarışmada dereceye giren fotoğrafların sergilenmesine başlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki sergiye Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, KKTC Eğitim ve Kültür Ateşesi Yusuf İnanıroğlu, Mersin Fotoğraf Derneği adına Uluslararası Fotoğraf Federasyonu Salon Başkanı Şemi Ayatar, fotoğraf sanatçıları ve çok sayıda sanatsever katıldı. Burada konuşan Hasan Gökbel, "'Kent ve Yaşam' ile 'Bisiklet' temalı bir organizasyon içerisindeyiz. Mahalli idarelerin belki tema olarak en çok ilgi duyduğu alan kent ve yaşam ile bisiklettir. Belediye olarak kent ve yaşamdaki kaliteyi artırmak, burada yaşayanların yaşam seviyelerini yükseltmek bizim birinci ödevimizdir. Bisikleti de bunlardan ayrılmaz bir unsur olarak görmekteyiz. Çünkü bisiklet sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir spor ve tanıtım aracıdır. Mersin kültür ve sanatın önemli şehirlerinden bir tanesidir. Belediyemiz de kültür ve sanata önem veren bir belediyedir" dedi.

Konuşmanın ardından, yarışmaya 27 farklı ülkeden 8 bin 305 fotoğraf ile katılan 790 fotoğrafçı arasından 'serbest renkli, serbest siyah-beyaz, kent ve yaşam ile yaşamın içinde bisiklet' kategorilerinde dereceye giren fotoğrafların sergilendiği galerinin açılış kurdelesi kesildi.



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