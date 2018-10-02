Mersin Teknoloji Transfer Ofisi’ne 3 madalya

MERSİN, ()-MERSİN Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, 3'ncü İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’ndan altın, gümüş ve bronz madalyalarla döndü

Türkiye’nin gelişimine değer katacak buluş, AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası katılımcılarla buluşturulması ve üretilen teknik bilginin ticarileştirilerek toplumun yararına sunulması amacıyla düzenlenen 3’ncü İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF’18), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onursal himayesi, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun ev sahipliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Hedef kitlesini uluslararası ve ulusal; bireysel buluşçular, AR-GE merkezleri, üretici ve ticari firmalar, sanayiciler, girişimciler, patent ofisleri, özel veya devlet destekli araştırma enstitüleri, bilim parkları, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji transfer ofisleri, üniversiteler, mesleki yatırımcılar, inovasyon teşvikçileri gibi katılımcıların oluşturduğu fuara (ISIF’18), Mersin Üniversitesi, akademisyenlerinin geliştirdiği 5 ayrı buluşla katıldı. Mersin Teknoloji Transfer Ofisi tarafından fuarda sergilenen buluşlar bilinirliğine katkı sağlanması ve ticarileştirilebilmesi adına yatırımcılarla buluşturularak, uluslararası jüri kurulu tarafından değerlendirildi.

Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası buluş fuarına 22 farklı ülkeden 377 adet buluş uluslararası jüri kurulu tarafından değerlendirildi. Mersin Üniversitesi tarafından yapılan başvurular 1 altın; 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile ödüllendirildi.

Hüseyin Mutlu, İbrahim Deniz Akçalı, Ahmet Aydın, Ercan Avşar, Mustafa Kerem Ün buluşçusu olduğu 'Lambda Fixator' isimli patent başvurusu altın madalya kazandı.

Kasım Ocakoğlu, Mine İnce Ocakoğlu, Özge Er, Fatma Yurt Lambrecht, Süleyman Gökhan Çolak buluşçusu olduğu 'Pankreas Kanserinin Dual Floresan /Nükleer Görüntülenmesinde Kullanılan Bir Ajan' isimli patent başvurusu gümüş madalyaya layık görüldü.

Rükan Genç Altürk, Melis Özge Alaş buluşçusu olduğu 'Gizli Parmak İzi Algılanmasında Karbon Dot Temelli Floresans Parmak İzi Tozu', Nimet Karagülle, Didem Demir Karakuş buluşçusu olduğu 'Hasarlı Dokuların Onarımında Doku İskelesi ya da İlaç Taşıyıcı Sistem Olarak Uygulanabilen Kitosan Kriyojel Mikroküre' isimli başvurularıyla da bronz madalya kazandı.



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