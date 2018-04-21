Mersin tarihi fotoğraflanıyor

MERSİN, () – MERSİN’e UNESCO tarafından desteklenen Türkiye’de Fotoğraf Gazeteciliği ve Tanıtım Projesi kapsamında düzenlenen Foto Safari’ye İspanya ve Ankara’dan katılan 30 üniversite öğrencisi kentin tarihini fotoğraflıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Malaga Üniversitesi’nin proje ortağı olduğu çalışma kapsamında kentte gelen genç fotoğrafçılar safariye Tarsus ilçesinden başladı. Öğrenciler Nusrat Mayın Gemisi, Kleopatra Kapısı, Saint Paul Kuyusu ve Kilisesi, Hz. Danyal Peygamber’in Kabristanı, Kırkkaşık Bedesteni, Antik Roma Yolu, Tarihi Tarsus Evleri, Taşkuyu Mağarası ve Ashab-ı Kehf gibi noktaları, devamında da Soli Pompeipolis, Ortodoks Kilisesi, Atatürk Parkı ile Kültür Park ve Latin Katolik Kilisesi’ni de ziyaret ederek fotoğrafladı. Daha sonra ise Kanlıdivane, Elaiussa Sebeste, Kızkalesi, Cennet-Cehennem Mağarası, Astım Mağarası, Uzuncaburç gibi Mersin’in birbirinden güzel doğal, tarihi ve turistik yerlerini de ziyaret eden konular, fotoğraflar ile Mersin tarihini ölümsüzleştiriyor.

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Tılıç, projede birkaç fayda amaçladıklarını belirterek, "Bir tanesi Mersin’in doğrudan tanıtımdır. 3 üniversiteden öğrencilerimiz 3 gün boyunca bir foto-safari yapacaklar. Biz bu fotoğraflardan bir seçme yaparak Ankara’da Mersin’de ve İspanya’da Tarsus’u tanıtan üç sergi düzenleyeceğiz. İkinci amacı ise 3 üniversitenin öğrencilerinin birbirlerini tanımaları, birbirleriyle kaynaşmaları ve bu kısa süre sonucunda bir ömür boyu sürecek dostluklar kurmalarıdır. 3’ncü amacı ise üniversitelerin kurumlar olarak birbirleriyle kaynaşmaları, tanışmaları ve pek çok ortak bilimsel projeyi hayata geçirmeleridir" dedi.

İspanya’nın Malaga Üniversitesi’nden UNESCO Kürsüsü Koordinatörü Ruth De Frutos, Mersin’de geçmiş, bugün ve gelecek arasında çok iyi bir köprü kurulduğunu ifade ederek, "Bu gerçekten bizim için çok büyük bir fırsat. Çok memnunuz. Mersin’e bir yakınlık hissediyoruz ve bu yakınlık bu gezi esnasında daha da artacak. Bu bir başlangıç ve bundan sonra çok daha yoğun ilişkilerimiz olacağını düşünüyoruz. İspanya’ya çok iyi hatırlalar ile döneceğiz. Tabi üniversiteler ve öğrenciler arasındaki ilişki bizim açımızdan çok önemli. Ama kente baktığımızda sizin burada geçmiş, bugün ve gelecek arasında kurduğunuz ilişki çok etkileyici" diye konuştu.

İspanya ve Ankara’dan gelen konuklar, safari süresindeki tüm konaklama, yemek ve ulaşım giderleri Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Safari sonrasında öğrencilerin üretiminden oluşturulacak fotoğraf sergileri sürecinde, proje ortakları olan Malaga ve Başkent Üniversiteleri ile Büyükşehir Belediyesi arasında geleceğe dönük işbirliklerinin zemini oluşturulmuş olacak.

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