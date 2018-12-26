MERSİN, () - MERSİN Uluslararası Müzik Festivali, her sene festival kapsamında düzenlediği beste yarışmasını bu yıl, 'Mersin, Soli Pompeipolis’in Gün Doğuşuna Ezgi Arıyor' sloganıyla antik tarihiyle Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmeye aday olan Soli Pompeipolis Antik Kenti’ne ithafen gerçekleştirecek.

Mezitli-Viranşehir Soli Pompeipolis Antik Kenti’nin konu alınacağı ve piyano, keman, viyola, viyolonsel dörtlüsü formunda düzenlenen yarışmada başvurular, 15 Mart 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar sürecek. Yarışma sonucu ise 2019 Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek ve finale kalan eserlerin seslendirileceği konserle halka açık oylama sonucunda belirlenecek. Yarışmada, toplamda 10.000 TL para ödülü dağıtılacak.

Tarihi ve doğası ile paha biçilmez hazinelere sahip olan Mersin, Roma Dönemi’ne ait kalıntılarıyla Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmeye aday bir şehir olarak da gösteriliyor. Bunların içerisinde, özellikle Mezitli-Viranşehir Sit Alanı’nda bulunan Soli Pompeipolis Antik Kenti ihtişamlı tarihiyle öne çıkarken, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remzi Yağcı yönetiminde son dönem yapılan arkeolojik kazılarda, sütunlu yol ve antik liman yerleşkesine ek olarak 1700 yıllık bir erkek büstünün yanı sıra Antik Kent’in Roma Terası denilen bölümünde 2600 yıllık bir tapınak da açığa çıkarılmıştı.

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