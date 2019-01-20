Mersin Şehir Hastanesi'ne PTT şubesi açıldı

MERSİN, () - MERSİN Şehir Hastanesi'nde kurulan Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) şubesi düzenlenen törenle açıldı.

Törene, Vali Ali İhsan Su, PTT Genel Müdür Yardımcısı Cumali Yüksek, Mersin PTT Başmüdür Vekili Nurgül Altınöz ile davetliler katıldı. PTT'nin geniş bir alanda hizmet verdiğini belirten Vali Su, "Yaygın hizmet ağı sayesinde bankacılık, sigortacılık, e-ticaret, kargo lojistik ve elektronik hizmetler alanlarında faaliyet gösteren PTT Teşkilatı, kendisini her alanda geliştirdi. Bugün açılışı gerçekleştirilen şubemizden engelli vatandaşlarımızın daha kolay yararlanabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapıldı. Şubemiz hayırlı olsun" dedi.

Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesildi.



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