Mersin polisi suçluya açtırmıyor

MERSİN, () – MERSİN’de polis ekiplerince farklı suçlardan gözaltına alınan 65 şüpheliden 10’u tutuklandı. Çok sayıda ateşli silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mersin polisi, farklı tarihlerde gerçekleştirdiği operasyonlarda; 3 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 pompalı ev tüfeği, 40 gram eroin, 353 gram esrar, 61 kök Hint keneviri, bin 404 paket gümrük kaçağı sigara ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirdi.

Öte yandan çalıntı olduğu belirlenen 8 adet motosiklet bulunarak sahibine teslim edilirken, gözaltına alınarak haklarında işlem başlatılan 64 şüpheliden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



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