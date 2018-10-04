Mersin polisi, Bilim Şenliği'nde güvenlik konusunu anlattı

MERSİN, () - MERSİN 3'üncü Uluslararası Bilim Şenliği'nde stant açan İl Emniyet Müdürlüğü, güvenlik konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Polis-halk ilişkisini güçlendirmek, çocuklara polislik mesleğini tanıtmak, suç ve suçlulardan nasıl korunmaları gerektiğini anlatmak amacı ile Yenişehir Fuar Alanı'ndaki organizasyonda yer alan İl Emniyet Müdürlüğü'nün standı, 3 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. 3 bin broşür ve el ilanı, 3 bin polis rozet, 2 bin polis bebeği ve 790 polis maskesi dağıtıldığı stantta vatandaş ve çocuklara genel güvenlik konusunda bilgiler verildi.



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