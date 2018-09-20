Mersin, 'Önce Çocuk' diyecek

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin, çocuk istismarında dikkat çekmek amacı ile düzenledikleri 'Önce Çocuk' isimli panelin yarın gerçekleştirileceğini söyledi.

Engin, etkinliğin ekonomi merkezli bir STK tarafından çocuklara yönelik düzenlenen ilk ve tek organizasyon olduğunu belirtti. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Baro ve Akdeniz Kent Konseyi işbirliği ile 'Sessiz sözsüz kalma!' sloganı ile düzenlenecek panele ilişkin bilgiler veren Engin, "Çocuk istismarına iş dünyasının yaklaşımı önemlidir. Mersin'de öne çıkıp, son 2 yıldır gündeme gelen çocuklarla ilgili istismar olayları ile ilgili ekonomi ve iş dünyasının dışında bir paneli gündemimize aldık. Çocuklar dünyanın en masum canlılarıdır. Onlar sahip çıkalım. Tüm anne-babaların arsuzu bu. İnşallah Türkiye genelinde yaygınlaşır. Tüm STK'lar ve işdünyası buna sahip çıkar. Her zaman ekonomi olmaz, her zaman üretim olmaz. Bizim esas önceliğimiz çocuklarımız, gençlerimiz ve insanlarımız olmalı. MESİAD olarak gerekli katkıyı sunarak Mersin'de bunu ilk olarak başlatacağız. Diğer illerimizde de bu tarz çalışmaların başlatılacağına inanıyoruz" dedi.

Engin; Prof. Dr. Tacettin İnandı, Prof. Dr. Hakan Kar, Prof. Dr. Halis Dokgöz, Prof Dr. Fevziye Toros ve Av. Burcu Düzen'in konuşmacı olarak yer alacağı panelin moderatörlüğünü ise Prof. Dr. Faik Kanatlı'nın üstleneceğini söyledi.

Panel, yarın saat 17.00'de MESİAD Konferans Salonu'nda başlayacak.



GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI