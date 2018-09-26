Mersin, mavi ekonominin odak noktası olma yolunda

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Bölgeyi uzun vadede koruyacak, başarılı bir deniz vizyonu için gerekli her türlü desteği vermeye özen gösteriyoruz. Mersin'i, mavi ekonominin odak noktası yapmaya hazırız" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Vali Ali İhsan Su, AK Parti Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ve Mersin Ekonomi Platformu (MEP) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz ile birlikte, Erdemli ilçesindeki Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde, deniz ekonomisinden daha verimli yararlanmayı sağlamak adına araştırmaların gerçekleştirileceği 'Mavi Merkez'in kuruluşu toplantısına katıldı.

Mersin'in 300 kilometreyi aşkın kıyı şeridiyle Akdeniz'de ekonominin önemli merkezlerinden birisi olduğunu belirten Elvan, "Mersin, deniz taşımacılığı, balıkçılık ve turizm gibi birçok sektör için büyük potansiyel barındırıyor. Etkin, verimli ve sürdürülebilir bir deniz ekonomisi Mersin için zaruridir. Çünkü Mersinli hemşehrilerimizin bu ekonomiden ve sosyal, ekonomik olarak daha fazla yararlanması öncelikli amaçlarımızdan biridir. Bölgeyi uzun vadede koruyacak, başarılı bir deniz vizyonu için gerekli her türlü desteği vermeye özen gösteriyoruz. Mersin'i, mavi ekonominin odak noktası yapmaya hazırız. Mavi merkez, özelde Mersin ekonomisi, nihayetinde de bölge ve ülke ekonomisi, bilimsel araştırmalar ve katma değer üretimi için elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmeyecektir. Bu nedenle mavi merkez, sürdürülebilir bir mavi ekonomi için oldukça hayati bir işleve sahiptir" dedi.

AVUÇLARINI YALAYACAKLAR

Yaşanan ekonomik dalgalanmadan üretimle çıkılabileceğinin altını çizen Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomimize yönelik bir saldırıyı devreye koydular. Bir takım manipülasyonlarla bu millete diz çöktürebileceklerini düşünenler, yine avuçlarını yalayacaklar. Güçlüyüz, dirençliyiz ve inançlıyız. Bu ataklara karşı finansal ve reel politika araçlarımız son derece güçlüdür. Aktif ve uyarlanabilir direnç mekanizmalarımız devrededir. Ekonomik ve finansal kurum ve kuruluşlarımız bu kirli operasyona karşı gereken tüm adımları atmaktadır. Daha çok üretiyoruz ve bundan sonra da daha çok üreteceğiz, çalışacağız. Çünkü bu millet gerçek potansiyelinin farkına varmıştır."

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Barış Salihoğlu da Elvan'ın konuşmasının ardından Mavi Merkez'in çalışmaları ve mavi ekonomiye sunacağı katkıları anlattı.

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