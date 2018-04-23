Mersin korolarla şenlendi  

MERSİN, () - MERSİN'de bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali kapsamında düzenlenen 19'uncu Nevit Kodallı Korolar Şenliği, binin üzerinde koristi Mersin'de misafir ederek sanatseverlere müzik dolu günler yaşattı.

20-21-22 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen şenlikte, Mersin Kültür Merkezi'nin yanı sıra son gün Forum Alışveriş Merkezi'nde de ücretsiz olarak konserler verildi. Fotoğraf sanatçısı Mustafa Eser’in Mersin Kelebekleri temalı fotoğraf sergisi ise şenlik boyunca Mersin Kültür Merkezi Ana Fuayesi'nde Mersinlilerin ilgi odağı oldu. 5 binin üzerinde sanatseverin buluştuğu konserlerde, toplam on oturumda yetişkin ve çocuk koroları olmak üzere 38 koro yer aldı. Korolar şenliğinin son gününde müzikolog Ersin Antep, koroların önemine değinen bir sunum gerçekleştirerek üniversitelerin koro bölümlerinin açılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.



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