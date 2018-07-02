Mersin, kereste fiyatlarında avantaj elde etme hedefinde

MERSİN, () – MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 34 No’lu Ağaç ve Orman Ürünleri Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Ali Güldağ, en büyük sıkıntının hammadde yetersizliği nedeniyle yükselen fiyatlar olduğunu, yapacakları araştırmalardan istedikleri sonucu alabilmeleri halinde hem fiyatları aşağı çekmeyi hem de Mersin’i kereste hammadde temin merkezine dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

MTSO 34 No’lu Komite Başkanı Güldağ, yükselen hammadde fiyatlarını rekabetçi bir noktaya indirebilmek adına sektör temsilcilerinin yeni kaynaklar araştırdığını belirtti. Güldağ, özellikle Kolombiya, Estonya ve Litvanya’da çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, son yıllarda Kolombiya, Estonya ve Litvanya’dan Türkiye’nin 3’te 1’i fiyatına tropikal ağaç ithal edildiğini tespit ettiklerini kaydetti.

Güldağ Kolombiya, Estonya ve Litvanya’da mevcut durumda kullandıkları ağaçların muadil cinslerine rastladıklarını vurgulayarak, "Yapacağımız çalışma ile bu ağaç türlerinin ihracatının önünü açıp bir GTİP numarası belirleyip getirebilmemiz halinde bu ürünlerin Türkiye’deki tek ithalatçısı bölgemiz olur. Uygun şartları sağlayabilmemiz halinde limanımıza bağlı lojistik gücümüzü de kullanarak oldukça uygun fiyatlarla hammadde temin edip tüm Türkiye’ye bu ürünü satabiliriz. Bu sayede Mersin’i kereste hammaddesinin merkezi haline getirebiliriz" dedi.

Saptadıkları yeni ağaç türlerinin Latince karşılıkları ve Türkiye’deki karşılıklarını bulmak adına çalışacaklarını bildiren Güldağ, “Böyle bir çalışmayı bireysel ithalatçıların yürütebilmesi mümkün değil. Bu noktada odanın desteği çok önemlidir. Hep birlikte bölgemizi kerestecilikte güçlendirebiliriz" diye konuştu.

Hammadde fiyatlarını artıran bir diğer unsur olarak iklim şartlarını gösteren Güldağ, sert kışların da fiyat artışında etkili olduğunu belirtti. Soğuk iklim bölgelerinden ağaç ithal ederken çeşitli sorunlar yaşandığına değinen Güldağ, örneğin yoğun ihracat gerçekleştirilen Rusya gibi çok sert kış koşulları yaşanan bölgelerde kış aylarında ağaçların uyku döneminde yapılan kesimlerde ağaçların bünyelerindeki öz suyu atamadığını, bu nedenle kurtlanma, böceklenmeye yatkın olduklarını ve kimyasal reaksiyon maliyetlerinin çok arttığını söyledi.

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